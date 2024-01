Crime ocorreu depois do suspeito ser beneficiado com uma ‘saidinha’ de Natal

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (24/1) mostram o momento em que um homem de 31 anos é preso em um restaurante no Bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, enquanto comemorava seu aniversário com familiares. Ele é suspeito de assassinar uma mulher de 49 anos, em 27 de dezembro de 2022, no Bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste da capital. Um comparsa, de 30 anos, já estava preso.

À época, o crime ocorreu depois de Diogo Bueno Procópio ser beneficiado com uma "saidinha" de Natal. Ele foi à casa da vítima, Vaneza Soares de Mesquita, com a intenção de encontrar o eletricista Édson Jesus Silva, de 41 anos. O profissional, que prestava seus serviços na casa da mulher, teria uma dívida com traficantes. Foragido há mais de um ano, Diogo não resistiu à prisão efetuada nessa terça-feira (23/1).

Na ocasião, eles entraram em luta corporal do lado de fora do imóvel. Edson deu um soco em Diogo, que revidou com um mata-leão (golpe de imobilização do MMA) e, em seguida, sacou a arma e deu um tiro em direção a Edson. A bala acertou a lateral do corpo dele e também atingiu Vaneza, que estava atrás. Ela chegou a ser socorrida, mas veio a óbito.



Relembre: Homem com indulto de Natal assassina mulher em BH



Conforme a Polícia Civil, Diogo Bueno também é investigado por uma tentativa de homicídio contra um homem de 41 anos. Mais detalhes desse crime não foram divulgados. Diogo foi levado para o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e, depois, ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. Ele ainda será julgado pela Justiça.