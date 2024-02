Em Belo Horizonte, o tempo deverá ficar parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, nesta terça-feira (6/2). O volume da chuva deve ficar em torno de 20 a 30 mm, com raios e rajadas de vento, que podem atingir cerca de 50 km/h. O comunicado vale até às 8h de quarta-feira (7/2).

Segundo a previsão do tempo, o dia de hoje será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas, especialmente a partir da tarde. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 16°C e a máxima prevista é de 30°C. A umidade do ar fica em torno de 45% à tarde.

Durante a madrugada, choveu forte em algumas regionais da capital mineira, sendo as regiões Noroeste, Barreiro, Nordeste e Leste as mais atingidas. Na Região Centro-Sul, a chuva foi extremamente forte, registrando um volume de 31,9 mm.

Recomendações da Defesa Civil