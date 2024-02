Choveu forte em algumas regionais de Belo Horizonte durante a madrugada desta terça-feira (6/2). Segundo a Defesa Civil municipal, as regiões Noroeste, Barreiro, Nordeste e Leste foram atingidas.

Na Centro-Sul, a chuva chegou a ser extremamente forte. O volume registrado na regional chegou a 31,9 mm. Na Leste, choveu 21,4 mm.

Acumulado de chuva nas últimas 12 horas



- Barreiro: 15,2 (8,6%)

- Centro Sul: 31,9 (18%)

- Leste: 21,4 (12%)

- Nordeste: 18,8 (10,6%)

- Noroeste: 21,6 (12,2%)

- Norte: 6,8 (3,8%)

- Oeste: 13,2 (7,4%)

- Pampulha: 7,4 (4,2%)

- Venda Nova: 9,8 (5,5%)

A Defesa Civil não foi acionada para ocorrências relacionadas à chuva durante a noite.

A Centro-Sul é a regional com o maior volume de chuva do mês. Até o momento, choveu 73 mm, o que representa 41% do esperado para fevereiro. A média climatológica do mês é 177,7 mm.

Acumulado de chuva no mês de fevereiro*



- Barreiro: 52 (29,3%)

- Centro Sul: 73 (41,1%)

- Leste: 52,8 (29,7%)

- Nordeste: 51 (28,7%)

- Noroeste: 53 (29,8%)

- Norte: 22,4 (12,6%)

- Oeste: 55,4 (31,2%)

- Pampulha: 30,6 (17,2%)

- Venda Nova: 27,9 (15,7%)

Válido até 5h30 do dia 06/02/2024*

Previsão do tempo

Nesta terça-feira (6/2), a previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas, especialmente a partir da tarde em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 16°C, a máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.