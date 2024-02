Motociclista morreu no local do acidente por esmagamento geral

Um motociclista, de 33 anos, morreu em um acidente entre quatro veículos na altura do km 463 do Anel Rodoviário, bairro Maria Virgínia, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (5/2).

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor de um carro Citroën, de 19 anos, contou que seguia na faixa da esquerda do Anel sentido Rio de Janeiro quando, na ultrapassagem a uma carreta, a moto se aproximou em alta velocidade e tentou fazer a ultrapassagem entre a mureta central e o vão deixado pelo veículo.

Então, segundo a versão do motorista, a moto bateu no carro, perdeu o controle da direção, e bateu na carreta.



O condutor da carreta, de 27 anos, narrou que subia o Anel pela faixa da direita quando escutou o barulho da batida entre carro e moto. Logo depois, o carro bateu na carreta e o motociclista foi jogado na contramão da via.

O motorista de um quarto veículo, que seguia no sentido contrário, contou que viu um vulto na frente do carro e sentiu o impacto. Com a batida, o airbag abriu e prejudicou a visão do condutor, que parou o carro logo depois.

Uma testemunha que se apresentou à Polícia Militar contou que a vítima acelerou a moto, momento em que o condutor do Citroën jogou de uma vez o carro para a faixa da esquerda, sem dar seta, e atingiu a moto. O motociclista subiu pela mureta central, parou na contramão e foi atingido pelo carro que seguia no sentido contrário.

O motorista de 19 anos é inabilitado e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. O carro conduzido por ele estava irregular e foi rebocado. Os três condutores fizeram testes de bafômetro, que deram negativo para todos.

A vítima morreu ainda no local do acidente por esmagamento geral. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).