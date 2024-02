Beatriz Ramos da Silva morreu no último domingo (28/1), após complicações da doença

A sétima morte por dengue no estado foi confirmada nesta segunda-feira (5/2) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A vítima é Beatriz Ramos da Silva, de 30 anos, moradora de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela morreu em 28 de janeiro, em decorrência de complicações da doença.



Deixando filhos de 12 e 14 anos, a mulher foi descrita como "guerreira e cuidadosa" pela amiga Carolina Mesquita. “Fiquei com ela no hospital no sábado (27/1). Ela chegou naquele mesmo dia passando muito mal, fez uma bateria de exames. Constataram que precisaria ser internada e começaram a procurar vaga para transferi-la”, disse Carolina à reportagem na última sexta-feira (2/2), quando a prefeitura da cidade já havia notificado o óbito pela doença.

A SES-MG leva até 60 dias para apurar as notificações por dengue emitidas pelas prefeituras no estado, podendo a conclusão ser alterada neste período. Nesse caso, a pasta estadual ratificou a informação da Secretaria de Saúde em Ribeirão das Neves. Além de Beatriz, entre os mortos por dengue já confirmados pela SES-MG está uma menina de 8 anos que morava em Sete Lagoas, na Região Central do estado, e faleceu em 19 de janeiro.



O boletim epidemiológico publicado nesta segunda-feira aponta 111.107 casos prováveis de pessoas infectadas pela doença no estado e outros 39.282 já confirmados. Além das mortes confirmadas, outras 62 estão sendo investigadas. Em 27 de janeiro, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, o governo de Minas decretou emergência em saúde por causa da explosão de casos de dengue.

Mais cedo, o Estado de Minas mostrou, antes da publicação do novo boletim nesta segunda-feira, que os diagnósticos positivos de dengue dispararam quase 55% no estado no período de uma semana. Foram mais de 12 mil infecções contabilizadas.



Em Belo Horizonte, até a quinta-feira (1º/2), último dia que a Secretaria Municipal de Saúde publicou o informe epidemiológico da dengue, a capital havia registrado 1.414 casos da doença. Outros 7.647 exames ainda dependiam de resultados. Ainda conforme o documento, BH tem duas mortes confirmadas, sendo que uma delas ainda não foi ratificada pela SES-MG.



Na mesma situação está Betim, na Região Metropolitana, que, na quinta-feira (1º/2), teve as duas primeiras mortes por dengue em 2024 confirmadas. Barbacena também registou uma morte, divulgada na última sexta-feira. O governo ainda não listou esses óbitos notificados pelas prefeituras no boletim epidemiológico do estado.

A capital mineira lidera no estado com 10.651 confirmações de dengue. Na sequência, vêm os seguintes municípios: Itabira (4.553), Betim (3.638), Ribeirão das Neves (3.256) e Contagem (3.026).

Em relação à febre chikungunya foram registrados 13.747 casos prováveis no estado, sendo 9.320 já confirmados. Uma pessoa morreu, e sete óbitos seguem em investigação. Já o vírus zika tem 15 casos prováveis e dois confirmados. Não há óbitos atestados ou com investigação em curso.