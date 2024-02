Beatriz Ramos da Silva morreu no último domingo (28/1), após complicações da doença

O município de Ribeirão das Neves, na Grande BH, confirmou a morte de uma mulher, de 30 anos, por dengue. Beatriz Ramos da Silva não resistiu a complicações da doença e morreu no último domingo (28/1). Esse é o primeiro óbito do município.

A morte ainda consta como em investigação no Painel de Monitoramento de Casos de Dengue da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), porém foi confirmada pela prefeitura nesta sexta-feira (2/2).

Deixando filhos de 12 e 14 anos, a mulher foi descrita como ‘guerreira e cuidadosa’ pela amiga Carolina Mesquita. “Fiquei com ela no hospital no sábado (27/1). Ela chegou naquele mesmo dia passando muito mal, fez uma bateria de exames, constataram que precisaria ser internada e começaram a procurar vaga para transferi-la”, diz.

Natural de Ribeirão das Neves, Beatriz foi atendida em um hospital da Região Norte de Belo Horizonte. “Conseguiram uma vaga no dia 28 de manhã, mas o quadro dela piorou muito rápido. Isso foi o que mais me assustou. Em pouco tempo, infelizmente, morreu”, lamenta a amiga.

Carolina conta que Beatriz já teve dengue, pelo menos, uma outra vez. “É muito triste. Ela era alegre, divertida, muito guerreira e preocupada com os filhos. Sempre se cuidou bastante. Essa situação de dengue é grave, precisamos tentar nos proteger e o governo fazer aquilo que for necessário”, afirma.

Balanço do estado

Até hoje, Minas Gerais registrou 101.978 casos prováveis de dengue. Desse total, 36.227 foram confirmados. Há seis óbitos confirmados e 56 estão em investigação.

Em relação à febre chikungunya foram registrados 12.609 casos prováveis da doença, sendo 8.623 já confirmados. Uma pessoa morreu e sete óbitos estão em investigação.

Já o vírus zika tem 15 casos prováveis e dois confirmados. Não há óbitos confirmados ou em investigação.