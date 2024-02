Uma tradição do carnaval de rua da capital mineira são os blocos criados por fãs para homenagear seus ídolos. Entre os cerca de 500 blocos que vão desfilar este ano, pelo menos 12 reverenciam artistas e bandas que fizeram e fazem história no hall da fama musical no Brasil e no mundo e tem aquele lugarzinho especial no coração dos foliões. De Raul Seixas à rainha dos baixinhos, passando por David Bowie e Beatles, o que não falta no carnaval da capital são blocos dedicados a cantores e compositores de sucesso.



Um dos mais antigos nesse quesito é o Toca Raul Agremiação Psicodélica. Criado a partir do encontro de amigos que estudaram juntos, ele desfilou pela primeira vez em 2011. “Sentimos necessidade de ocupar as ruas de Belo Horizonte, que vivia um momento tumultuado com a administração Márcio Lacerda e seus decretos absurdos , então foi uma forma de atuação política”, conta um dos fundadores, Ricardo Lanza,50 anos, montador e finalizador de vídeo, se referindo à decisões da Prefeitura de Belo Horizonte que dificultavam a ocupação pela população dos espaços públicos.





O Toca Raul mantém a pegada de contestação da sua fundação, e que foi a marca do seu homenageado, e desfila sem patrocínio, botando o bloco todos os anos na rua com apoio de fãs e integrantes do próprio bloco que desfila sábado para não deixar que a cinza venha na ressaca pós festa. Na avaliação de Lanza, sempre houve conflito entre o poder público e os blocos que até hoje, com o crescimento da festa e a mercantilização da festa, seguem sem ser ouvidos por ele. “A gente nunca foi importante para o poder público, então o poder público também não é importante para a gente”.

O bloco Abre-te Sésamo também homenageia o maluco beleza Raul Seixas que, dizem as más línguas, não gostava de carnaval, apesar de ter interpretado, ao lado de Wanderléa, em 1978, várias marchinhas para um programa de televisão. Fundado em 2016, o nome do bloco é uma referência à música de mesmo nome composta por Raul e Cláudio Roberto, seu parceiro em outros grandes sucessos como Maluco Beleza, hit sempre tocado no bloco. Di Souza, regente do Abre-Te Sésamo, conta que a ideia do bloco surgiu de uma brincadeira entre amigos, que reverberou na estréia do bloco em 2016.

Desde então, o Abre-te Sésamo segue com seu cortejo toda sexta de pré-carnaval no centro de Belo Horizonte, arrastando uma multidão de raulseixistas que quase vão às lágrimas quando o cortejo abre o desfile com “Ave Maria da Rua”, da dupla Raul e Paulo Coelho. "Acreditamos na importância de manter viva a obra de Raul Seixas para que a sociedade se mantenha atenta, viva e forte! Nos conectamos com a sua inquietude e nos consideramos fruto de sua obra", afirma Di Souza, que também rege a bateria do bloco Então Brilha.

Rainha do rock

A ideia de homenagear Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, criando um bloco de carnaval com o nome de um de seus álbuns, surgiu no final de 2022, durante um sarau com amigos, mas como não dava tempo de organizar para desfilar no ano seguinte, os fãs da cantora resolveram estrear na folia deste ano. O bloco Fruto Proibido - mesmo nome do clássico álbum da roqueira, lançado em 1975, e que tem sucessos como “Agora só falta você” e “Esse tal de Roque Enrow”, parceria de Rita Lee com Paulo Coelho - desfila amanhã, com concentração a partir das 8h, na Vila Dias, no bairro Santa Tereza.

Sem patrocínio oficial, o bloco conta com apoio dos fãs da Rita Lee para desfilar pela primeira vez. O primeiro cortejo tem como mote um tema muito prezado por Rita Lee, que faleceu em maio de 2023, a liberdade. Para Tati Santana, 45 anos, engenheira e vocalista da banda, a cantora e compositora foi na música a “padroeira da liberdade”. “Inclusive da liberdade sexual das mulheres”, afirma.

Mas essa não é a única banda a prestar reverência à rainha do rock brasileiro. Surgida inicialmente como uma banda de música, um ano antes da passagem da cantora, o bloco Coisas da Rita, após sua morte virou também um bloco de carnaval que desfila pela primeira vez este ano, no dia 16/2, com sua bateria batizada de FavoRita.

Bloco dos românticos

O bloco Românticos São Loucos homenageia o cantor e compositor mineiro Vander Lee, que partiu precocemente, em 2016, aos 50 anos, vítima de problemas cardíacos, e reúne aqueles foliões que choram por amor, “sem vergonha e sem juízo”. O bloco, que desfila pela quinta vez em Santa Tereza no dia 11/02, foi criado pelo também músico, Marcos Catarina, irmão de Vander Lee. Ele conta que depois da passagem do irmão, como forma de reverenciar seu legado e o amor que ele tinha pela festa, tanto que Vander Lee fazia todo carnaval o Baile dos Românticos, o bloco foi criado.

“Ele tinha essa coisa de carnaval, tanto que ele compôs muito sambas, muito sambas enredos como compositor , assim como eu, da Escola de Samba Cidade Jardim, além das suas baladas românticas conhecidas, ele fez muitas músicas de carnaval”, conta Catarina.



Um dos mais populares cantores e compositores brasileiros, também conhecido pela alcunha de Rei, cujos sucessos atravessam gerações, também é tema de um bloco que surgiu em 2018, no bairro Alto dos Pinheiros, zona noroeste da cidade. Batizado de Chega o Rei, ele faz releituras dos sucessos de Roberto Carlos ao som de ritmos afro-brasileiros. “É uma junção que emociona os foliões e quem participa desta festa de rua, que envolve a valorização da cultura e das pessoas do local”, conta o musicoterapeuta Bruno Titio, 42 anos, que também toca no Chama o Síndico, uma homenagem a Tim Maia e Jorge Ben Jor. O bloco, conta Titio, um dos fundadores do Chega o Rei, tem, além de uma banda, uma bateria diversa e inclusiva. O Chega ao Rei desfila na terça-feira de carnaval às 10h da manhã no bairro Alto dos Pinheiros.

Ziriguidum internacional



Mas são somente músicos nacionais os reverenciados pela festa momesca da capital. Há nove anos, o bloco Ziriggydum Stardust apresenta os clássicos do roqueiro britânico mais andrógino e, quiçá, carnavalesco. David Bowie, que faleceu em 2016, no ritmo de samba, xote e funk. Ele desfila no sábado, 17/2, depois da Quarta-Feira de Cinza, fechando o último final de semana carnavalesco da cidade.

O nome do bloco é um brincadeira (e uma ironia) com a música "Ziggy Stardust", uma crítica ao culto à celebridade e ao lado demolidor da fama. “Resolvemos homenageá-lo no ano de sua partida porque além de gostar muito de suas músicas, julgamos que ele é mega carnavalesco. O David Bowie em toda sua carreira criou personagens , se fantasiou e a gente super viu um link disso tudo com o carnaval.

Nossa bateria é um prato cheio de fantasias inspiradas em personagens que o Bowie criou”, conta Alisson Villa, um dos fundadores do bloco. Para o desfile deste ano, o bloco preparou uma surpresa para os foliões, além das músicas de Bowie, e também Prince, George Michael e Fred Mercury, sempre presentes no cortejo, o Ziriggydum também vai tocar algumas canções que fizeram sucesso na voz de Rita Lee e Gal Costa.

No carnaval da capital deste ano terão ainda blocos que homenageiam Clara Nunes (dois na verdade), Belchior, a rainha dos baixinhos, Xuxa, os Beatles e Gilberto Gil.

Confira abaixo os blocos e as datas dos desfiles:

Abre-te Sésamo (Raul Seixas)

02/02 - 19h

Praça Rio Branco, Centro

Fruto Proibido (Rita Lee)

03/02 - 8h

Rua Conselheiro Rocha 1519, Vila Dias

Andacunfé (Gilberto Gil)

03/02 - 9h ANDACUNF9

Rua Pirite, Santa Tereza

Bloco Besourinhos (Beatles)

4/02 - 9h30

Rua Maria Ignez 30, Floresta

Chama o Síndico (Tim Maia e Jorge Ben)

7/02 - 18h

Avenida Afonso Pena

Volta Belchior

10/02 - 14h

Avenida dos Andradas 3560, Pompéia

Chega o Rei (Roberto Carlos)

13/03 - 10h

Rua Frei Conceição Veloso, 213 - João Pinheiro

Coisas da Rita (Rita Lee)

16/02 - 19h

Avenida Bernardo Monteiro, 1567, Funcionários

Ziriggydum Stardust (David Bowie)

17/02 - 8h

Praça Zamenhof, Floresta

Toca Raul Agremiação Psicodélica

17/02 - 12h

Avenida Olegário Maciel 474 - centro



Filhas de Clara (Clara Nunes)

18/02 - 13:30

Avenida Clara Nunes, 88, Renascença

Bloco Lua Cristal (Xuxa)

18/02 - 9h

Rua Arão Reis 570, centro