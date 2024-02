A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai abrir seis centros de saúde na capital mineira durante o fim de semana para atender a população com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Nessa quinta-feira (2/2), a prefeitura confirmou a morte de duas pessoas por dengue.



Neste sábado (3) e domingo (4), as unidades Carlos Renato Dias (Barreiro), Vera Cruz (Leste), São Paulo (Nordeste), Aarão Reis (Norte), Betânia (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova) funcionarão de 7h às 19h, como retaguarda das UPAs para atender, prioritariamente, pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. As regionais foram definidas pela Secretaria Municipal de Saúde por apresentarem maior procura por atendimento.



A Prefeitura de Belo Horizonte vai implantar três unidades específicas para o atendimento de pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Na manhã desta sexta-feira (2), foi aberta uma Unidade de Reposição Volêmica (URV), que começa a funcionar no Hospital Júlia Kubitschek, na regional Barreiro.

No sábado (3), um Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) será aberto na regional Venda Nova. Na segunda-feira (5), entrará em funcionamento a segunda Unidade de Reposição Volêmica (URV), na região Centro-Sul da capital. Nessa quinta-feira (1º), começou a funcionar o Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Centro-Sul, na Rua Domingos Vieira, 488, Bairro Santa Efigênia.

Os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs) atendem pessoas que apresentam sintomas como febre, dores no corpo ou atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

As Unidades de Reposição Volêmica (URVs) são locais que recebem exclusivamente os usuários encaminhados de outros locais e que precisam de hidratação.

As unidades específicas estarão abertas todos os dias da semana e o horário de funcionamento poderá ser ampliado gradativamente, podendo chegar a 24 horas por dia, dependendo da demanda assistencial.



Confira os endereços dos centros de saúde que funcionam no fim de semana:



Barreiro



Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, bairro Barreiro.



Leste



Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), bairro Vera Cruz.



Nordeste



Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuroca, 455, bairro São Paulo.



Norte



Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177, bairro Aarão Reis.



Oeste



Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678, bairro Betânia.



Venda Nova



Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, bairro Rio Branco.