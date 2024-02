O segundo centro de hidratação da capital foi inaugurado nesta sexta-feira (2). O local funciona no Hospital Júlia Kubitschek, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro, das 7h às 19h, todos os dias da semana. São 21 poltronas para atendimentos a pacientes com dengue que precisam receber hidratação venosa e 30 cadeiras para hidratação oral.

Em entrevista coletiva, o secretário de estado de Saúde Fábio Baccheretti informou que o espaço possui capacidade para atender 300 pessoas diariamente. São 12 leitos de enfermaria e 30 leitos de terapia intensiva exclusiva para tratamento das arboviroses. A maternidade da unidade de saúde também foi equipada para atendimento a gestantes com dengue, chikungunya ou zika.

“Aqui o paciente, logo ao chegar, recebe um copo para começar a hidratação oral. Dependendo da classificação de gravidade, se é dengue A, B, C ou D, ele é encaminhado para a hidratação venosa. A partir disso, ele pode ter alta ou dependendo da gravidade é encaminhado para os leitos de enfermaria ou da CTI", explicou Baccheretti.

Para reforçar a equipe, foi publicado nesta quinta-feira (1/2) um chamamento público emergencial para contratação de, ao menos, 50 profissionais para o Hospital Júlia Kubitschek - entre eles enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em farmácia e técnicos em patologia clínica. Informações sobre as vagas podem ser acessadas pelo site da Fhemig, disponível neste link.



Até ontem, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, a capital já havia registrado 1.414 casos de dengue e dois óbitos. Além disso, ainda haviam 7.647 exames pendentes de resultados. A Regional do Barreiro é a que mais possui casos confirmados de dengue - até a tarde de ontem, eram 322 contaminações pela doença.

Mais reforço no combate à dengue

Ontem (1), começou a funcionar o Centro de Atendimento às Arboviroses da Região Centro-Sul (CAA). Outra unidade será aberta, neste sábado (3/2) na regional Venda Nova. Na segunda-feira (5), entrará em funcionamento a segunda Unidade de Reposição Volêmica (URV), também na Centro-Sul. Confira os endereços completos no fim da matéria.

As unidades específicas estarão abertas todos os dias da semana e o horário de funcionamento poderá ser ampliado gradativamente, podendo chegar a 24 horas por dia, dependendo da demanda assistencial.

Neste sábado (3/2) e domingo (4/2), os centros de saúde dos bairros Carlos Renato Dias (Barreiro), Vera Cruz (Leste), São Paulo (Nordeste), Aarão Reis (Norte), Betânia (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova) funcionarão de 7h às 19h, como retaguarda das UPAs para atender, prioritariamente, pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika.

Confira o endereço das unidades específicas de atendimento às arboviroses

Unidade de Reposição Volêmica (URV) do Hospital Júlia Kubitschek - Rua Doutor Cristiano Resende, 2.745, bairro Milionários

Unidade de Reposição Volêmica (URV) Centro-Sul - Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Centro-Sul - Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia.

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Venda Nova - Rua Padre Pedro Pinto, 173, bairro São Tomaz

Confira endereço dos centros de saúde que funcionam neste fim de semana

Regional Barreiro: Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro.

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro. Regional Leste: Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), Vera Cruz.

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), Vera Cruz. Regional Nordeste: Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuroca, 455, São Paulo

Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuroca, 455, São Paulo Regional Norte: Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis Regional Oeste: Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678, Betânia

Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678, Betânia Regional Venda Nova: Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco