Trump sobre julgamento de Bolsonaro: "Deve acabar imediatamente!"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quinta-feira (17/), nas redes sociais, uma carta direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ordenando que o julgamento por tentativa de golpe de Estado seja encerrado imediatamente.

A CASA BRANCA

WASHINGTON



Ao Honorável

Jair Messias Bolsonaro

38º Presidente da República Federativa do Brasil

Brasília



Prezado Sr. Bolsonaro:



Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve…

"Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente! Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país", escreveu o americano.

Apesar da afirmação do americano, a pesquisa Quaest divulgada hoje mostra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente em todos os cenários. Em um primeiro turno com os dois candidatos, o petista aparece com 32% das intenções de voto, contra 26% de Bolsonaro; já em um segundo turno entre os dois, Lula tem 43%, contra 37% do adversário.

Trump ainda afirma na carta que a decisão de aplicar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos é um sinal de desaprovação por supostos "ataques à liberdade de expressão".

Por fim, o americano acusa o governo federal de atacar opositores políticos e diz que estará acompanhando a situação.

Bolsonaro e outros integrantes do seu governo estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, ao buscarem alternativas para não reconhecer o resultado das urnas que elegeram Lula em 2022 e seguir à frente do Executivo nacional.

Leia a carta na íntegra:

Prezado Sr. Bolsonaro:



Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente! Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país.



Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — provenientes do governo atual. Tenho manifestado fortemente minha desaprovação tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária.



É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto.



Sinceramente,

Donald J. Trump