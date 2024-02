A Defesa Civil de Minas Gerais lançou nesta sexta-feira (2/2) boletim que informa que 2.102 pessoas estão desalojadas no estado. Devido a desastres causados pela chuva, desocuparam suas residências e estão em domicílios de parentes ou conhecidos. Na sexta-feira passada (26/1), o número de desalojados era de 1.048.

Segundo dados de Situações de Anormalidade Relacionadas às Chuvas, presentes no boletim da Defesa Civil, 54 municípios mineiros estão em situação anormal devido aos desastres. Desabrigados, desalojados e óbitos são classificações de Danos Humanos considerados no levantamento de Situação de Anormalidade.

Até o momento, Minas registrou seis óbitos no período chuvoso. Paracatu, no Noroeste do estado, é o município mineiro com mais mortes registradas, com três. Em Viçosa (Zona da Mata), Pedralva e Cássia (ambas no Sul/Sudoeste) foram registrados um óbito em cada. Os dados utilizados na contabilização de pessoas afetadas por desastres causados pelas chuvas são acumulados desde 27 de setembro de 2023 até a data de emissão do boletim.



No período de 26 de janeiro a 2 de fevereiro o número de desabrigados pelas chuvas, pessoas que necessitam de abrigo público em decorrência de danos ou ameaças de danos às suas residências, também aumentou. De 190 pessoas, o total foi para 294, segundo boletim desta sexta-feira.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice