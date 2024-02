Um homem, de 36 anos, foi morto a tiros pelo próprio pai, de 58, em Ferros, Região Central de Minas Gerais.



O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (1/2). Segundo o boletim de ocorrência, o pai trabalhava em um trailer de lanche e o filho estava jantando.



Por volta das 21h, os dois começaram um bate-boca. O filho, então, pegou pedras e começou a atirar em direção ao trailer do pai, que reagiu e correu em direção ao filho.

O filho, então, correu para dentro da casa em que moravam, que fica aos fundos do trailer. O pai foi atrás dele e, com uma arma de fogo, disparou quatro vezes em direção ao rapaz, que morreu no local.Logo após cometer o crime, o homem fugiu do local e ainda não foi localizado.Pai e filho se desentendem há 10 anosA mãe da vítima e mulher do autor do crime, disse que os dois se desentenderam há 10 anos.Inclusive, quatro boletins de ocorrência envolvendo os dois foram encontrados pelos policiais militares, em pesquisa no sistema da PM.A mulher relatou que o filho tinha dependência química e que já tinha ficado internado em clínica de reabilitação, com os custos pagos pelo pai.