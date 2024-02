Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Civil em Monte Carmelo acusado de estuprar uma criança de 8 anos. Ele era procurado desde dezembro de 2023, após denúncia do crime. Com ele, quatro armas foram apreendidas.



A prisão aconteceu nessa quinta-feira (1/2), quando investigadores tiveram informações do paradeiro do suspeito. Foi montada uma ação em conjunto com a Polícia Militar que levou os policiais até uma casa na cidade do Triângulo Mineiro, onde estava o procurado. Ele não resistiu à prisão.

Ao mesmo tempo, equipes foram até uma fazenda no município vizinho de Abadia dos Dourados, outro ponto que ele poderia estar. Tanto na casa, quanto no imóvel rural, foram encontradas as armas de fogo.

Não foram dados detalhes do caso de estupro para evitar exposição da vítima, mas é sabido que o pai da vítima denunciou o homem em 12 de dezembro. Ele informou que o crime aconteceu em 4 de novembro, informando a identidade do suspeito.



A prisão foi ratificada na delegacia de Monte Carmelo.