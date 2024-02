A inflação em Belo Horizonte apresentou sinais de aceleração no final de 2023, segundo a Fundação IPEAD, mas há quem consiga escapar do alto custo de vida da capital mineira. Foi o que mostrou o criador de conteúdo Warlley Ribeiro, dividindo opiniões na web. Em vídeo divulgado no Instagram no último dia 19, o jovem revelou quanto gasta, em média, morando sozinho em BH e surpreendeu alguns internautas.



Na publicação, que teve grande repercussão, Warlley mostrou quanto paga em contas de água, luz e internet, além da alimentação, mas o que mais chocou seus seguidores foi o preço do aluguel. Somando todas as despesas, o rapaz desembolsa, aproximadamente, R$ 1.400,00 por mês morando sozinho em uma kitnet localizada na Região de Venda Nova.





Nos comentários do vídeo, várias pessoas questionaram o que ele comia e onde morava, pois acharam o valor muito baixo para a capital. Tiveram ainda aqueles que questionaram se o Warlley comprava roupas e se tinha plano de celular. “50 conto de lazer por semana? Só dá pra tomar um açaí mesmo. Comida achei muito barato, também moro sozinho, e mesmo almoçando na minha mãe, meu supermercado dá em média 500 por mês (lanches e produtos de limpeza)”, disse um homem.

Devido ao grande número de comentários desacreditando do conteúdo publicado e de pessoas surpresas, algumas pessoas concordaram com o jovem dizendo que é possível viver com esses gastos mensais. “Calma rapaziada, nem todo mundo consegue alugar um apartamento no Buritis, Sion, Savassi, dá uma segurada aí”, comentou um perfil.

“A rapaziada tá sem noção de valor de aluguel. Aí você vê os efeitos da internet, veem casas grandes de aluguel a 1000,00 2000,00 no TikTok ou aqueles APs de um cômodo em SP que custa 2000,00.. Mas a realidade é que se mora bem em um bairro ok com 600,00 / 700,00 de aluguel, principalmente se for sozinho”, disse outro homem.

Há cerca de dois meses, Warlley começou a compartilhar sua experiência morando sozinho e distante de sua família, que reside no Norte do estado. Entre os vídeos que posta, ele aparece realizando tarefas básicas do dia-a-dia, como lavar a louça, e conta um pouco sobre suas vivências. O jovem tem conquistado seguidores nas redes sociais e ganhado confiança para mostrar ainda mais sua rotina.