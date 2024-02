A chuva continua nesta sexta-feira (2) em Belo Horizonte. A previsão meteorológica indica que o dia é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas típicas de verão, principalmente a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 19°C e a máxima estimada é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Em apenas dois dias, três regionais de Belo Horizonte já superaram 25% da média de chuva acumulada de fevereiro. Confira:

Acumulado de chuvas (mm) de fevereiro até 5h30 de 02/02/2024:

Barreiro: 47,2 mm (26,6%)



Centro Sul: 48,8 mm (27,5%)



Leste: 31,4 mm (17,7%)



Nordeste: 31,6 mm (17,8%)



Noroeste: 30,8 mm (17,3%)



Norte: 14,8 mm (8,3%)



Oeste: 44,4 mm (25%)



Pampulha: 24,4 mm (13,7%)



Venda Nova: 18,1 mm (10,2%)



Média Climatológica fevereiro: 177,7 mm