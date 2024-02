Um vídeo, compartilhado nas redes sociais na noite desta quarta-feira (31/1), mostra um trecho alagado na Avenida Amazonas, na esquina com a Rua Guajajaras, próximo à praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e sacos de lixo boiando no local.

Com o acúmulo de água, sacos de lixo e outros entulhos são vistos flutuando no vídeo, gravado dentro de um ônibus. Na Região Centro-Sul, de acordo com a Defesa Civil, começou a chover forte por volta das 19h e o registro durou menos de 10 minutos.

A chuva desta noite bateu 10,1% da média climatológica estimada para janeiro na Região Centro-Sul, que é de 330,9 milímetros. O acumulado bateu 34 mm no Barreiro, o que equivale a 10,3% do esperado para o mês. As demais regionais não atingiram nem 7%.

No Barreiro, diversas vias foram tomadas pelas águas. Moradores flagraram as ruas Alcindo Vieira e Honório Hermeto completamente alagadas. A mesma situação foi registrada em trechos das avenidas Sinfrônio Brochado e Olinto Meireles, inclusive no cruzamento entre as duas vias.