Um temporal provocou alagamento em ruas da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no início da noite desta quarta-feira (31/1). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as vias tomadas pela água, como na Avenida Olinto Meireles, no cruzamento com a Sinfrônio Brochado.

A tempestade, que começou no início da noite, pegou muita gente em Belo Horizonte de surpresa e levou medo a quem estava na rua. Há registros de alagamentos nas ruas Alcindo Vieira e Honório Hermeto, no Barreiro. A Avenida Sinfrônio Brochado também foi tomada pela água.

De acordo com a Defesa Civil, por volta das 18h, já era registrada chuva extremamente forte nas regionais Barreiro e Oeste. Uma hora depois, o órgão emitiu alerta de precipitações intensas nas regiões Centro-Sul e Leste. A chuva era fraca nas demais regionais de BH.