As fortes chuvas que caíram em Açucena, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, foram as piores desde 1979, segundo a Defesa Civil do município. A prefeitura decretou estado de emergência.



Por causa disso, todos os 10.299 moradores da cidade foram atingidos direta ou indiretamente pelo temporal, segundo o órgão.





“A cidade sofreu destruição parcial de pontes, redes de água e elétrica, além de telefonia e internet. Dois ribeirões, o Travessão e o Das Flores, transbordaram na cidade”, relatou o órgão.





Por causa da enchente, uma mulher de 62 anos ficou desabrigada e um idoso, de 80, se feriu e foi levado para atendimento médico em Ipatinga.



Prefeitura decreta estado de emergência





Por causa do forte impacto da chuva, a prefeitura de Açucena decretou estado de emergência.





“Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos para atuarem sob direção da Coordenadoria da Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução municipal”, diz parte do decreto.



Além disso, a prefeitura fez um pedido de doação de itens de casa e também de alimentação para as pessoas que perderam seus bens.





“Estamos aqui desde a madrugada com caminhões, carros-pipa, atendendo as demandas que são muitas. A gente está agilizando uma ajuda humanitária neste primeiro momento. Pedimos também para quem tem condições de ajudar, levar para o Centro Cultural, onde vamos receber, catalogar e destinar para as pessoas que realmente precisam”, disse o prefeito, Nem do Duta (PSD).

