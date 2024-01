A Polícia Civil realizou, na manhã desta segunda-feira (29/1), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a Operação Thémis, de repressão ao tráfico de drogas. A ação foi motivada pela ordem de 'toque de recolher' dada pelo tráfico de drogas no Bairro Santa Helena no dia 15 de janeiro.



Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão na localidade. Entre os alvos das medidas cautelares estão suspeitos de integrar associações criminosas. A operação também contou com agentes da Polícia Militar.

A ação foi coordenada pela delegada Adeliana Xavier, que explicou que seria uma uma resposta ao 'toque de recolher' imposto aos comerciantes por gangues do referido bairro.

Segundo ela, no dia seguinte, foram pedidos à Justiça os mandados de busca e apreensão, além de duas prisões, medidas que foram deferidas na última sexta-feira (26/1). Um dos suspeitos foi preso no domingo (28/1) em ação da PM. O segundo ainda está foragido.

Durante a ação desta segunda, que contou também com o apoio da Coordenação Aerotática (CAT) da Polícia Civil, as equipes policiais apreenderam grande quantidade de drogas, em especial maconha, materiais utilizados para uso e vendas de substâncias entorpecentes, armas brancas, dinheiro e cartões bancários.

O nome da operação refere-se à deusa da justiça na mitologia grega. Thémis era a guardiã dos homens e da lei. “As investigações continuam a fim de prender mais suspeitos e repreender associações criminosas na região a fim de dar resposta à sociedade de que a ordem será mantida”, afirma a delegada Adeliana Xavier.