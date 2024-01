Um homem, de 43 anos, foi assassinado com um golpe de faca pela própria esposa, de 28 anos, na frente da filha do casal, de apenas 3 anos, na zona rural de Coração de Jesus, no Norte de Minas.



Segundo o boletim de ocorrência, que o jornal Estado de Minas teve acesso, o casal recebeu amigos e familiares em um churrasco nesse domingo (28/1). No fim do evento, as pessoas foram embora, ficando apenas o casal na residência. Os dois, então, começaram a discutir por causa de “ciúmes, por fatos do passado”, diz o boletim.



O homem, então, ficou agressivo e começou a chutar mesas e cadeiras. Em determinado momento, foi para cima da esposa. No entanto, ela pegou uma faca e desferiu um golpe no peito dele. O crime foi cometido na frente da filha do casal, de apenas 3 anos.



Ela conseguiu chamar alguns familiares para socorrer o marido, mas percebeu que ele estava morto. Enquanto a Polícia Militar estava sendo acionada, ela pediu para que um amigo a levasse de moto até a casa da mãe dela.



Com essa informação, os policiais foram atrás da mulher e a encontraram a caminho da casa da mãe. Ela confessou o crime e retornou com os PMs até o local em que o crime ocorreu. Lá, mostrou onde tinha jogado a faca em que assassinou o marido.



Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Montes Claros. A Polícia Civil, agora, vai investigar o crime.



Outro caso registrado no Norte de Minas





Também neste domingo, um homem de 45 anos foi assassinado a facadas pela esposa, de 43. O crime foi na zona rural de Patis, também no Norte de Minas.



Segundo o boletim de ocorrências, o casal foi a um churrasco e, quando retornava para casa, começou a discutir. A mulher alegou que o marido a enforcou e que teria pegado uma faca. Ela conseguiu desarmar o companheiro e usou a faca para golpeá-lo.



Na sequência, jogou a arma em um matagal, de difícil acesso. Por ter confessado o crime e mostrado o local em que a faca se encontrava, ela foi presa em flagrante.



Esse caso também será investigado pela PC.