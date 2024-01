Um homem de 23 anos foi morto após ser perseguido e apontar a arma para policiais militares na LMG-657, na altura de Montes Claros, no Norte de Minas.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, que teria passagem pela polícia, estaria às margens da rodovia na noite desse domingo (28/1) tentando cometer furtos e roubos contra os motoristas que passavam pelo local.



Após receber a denúncia, os policiais militares foram até o local. Ao chegarem lá, fizeram buscas e localizaram o homem, que reagiu e tentou agredir um dos policiais. Ele conseguiu se desvencilhar do PM e fugir. No entanto, acabou escorregando e caiu em um barranco.



Os policiais foram atrás do criminoso que, mesmo caído, sacou uma arma e apontou para os agentes, que revidaram. O rapaz foi baleado em diversas partes do corpo.



Os policiais colocaram o corpo do rapaz dentro da viatura e o levaram para um hospital de Montes Claros. No entanto, ao chegarem na unidade de saúde, a vítima foi dada como morta.



Em conversa com pessoas que presenciaram a ação, eles contaram para os policiais que a vítima tinha arrumado confusão em um bar, mais cedo, ao tentar agarrar uma mulher. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.





Segundo caso em quatro dias



Na última quarta (24), dois suspeitos de um roubo foram baleados ao reagirem a uma abordagem da Polícia Militar em Montes Claros. Um deles, um adolescente de 17 anos, foi atingido por dois tiros e morreu ao dar entrada no hospital.



De acordo com a PM, os dois suspeitos que estavam em uma moto roubaram o celular de uma mulher de 30 anos, conduzindo outra motocicleta e trabalhando como entregadora de comida por aplicativo. Após o roubo, os autores fugiram de moto. Porém, a vítima, também de motocicleta, decidiu persegui-los, na tentativa de recuperar o celular.



No mesmo momento, uma equipe da Policia Militar tomou conhecimento da ação e localizou os dois suspeitos próximo ao Parque Municipal Milton Prates. Os policiais abordaram os envolvidos no crime. Os suspeitos não obedeceram às ordens e correram. Ainda conforme a PM, o adolescente parou e fez um gesto como se fosse disparar em direção aos policiais, que reagiram a tiros.



Um dos suspeitos foi atingido no tórax e na perna. Ele chegou a ser socorrido pelos militares e conduzido para o Pronto Socorro da Santa Casa de Montes Claros, mas não resistiu e morreu.



Segundo a PM, durante a ação, o outro suspeito levou as mãos à cintura para sacar uma arma. Com isso, os militares atiraram. O rapaz foi atingido com um tiro em um dos braços e conseguiu fugir e se esconder em um matagal. Porém, acabou preso momentos depois.