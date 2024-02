Depois da chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (31/01), a Defesa Civil da capital colocou as regionais Oeste e Centro-Sul sob alerta de forte de risco de deslizamentos e de desmoronamento. O aviso é válido até sexta-feira (2/2).

O solo encharcado devido às chuvas ininterruptas oferece perigo nas áreas de risco geológico. Nesse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, a população deve redobrar o cuidado em áreas de encostas.

A recomendação do órgão é de que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Nas contas da Defesa Civil, a chuva desta noite bateu 10,1% da média climatológica estimada para janeiro na Região Centro-Sul, que é de 330,9 milímetros, atrás apenas do Barreiro, que teve 10,3% de chuva. O acumulado chegou a 37,2 mm na região Oeste, o equivalente a 8,2% do esperado para o mês.

Chuva pegou moradores de surpresa

Logo no início da noite, na tradicional saída do trabalho, a população foi surpreendida pela chuva forte em diversos pontos da cidade. Na Avenida Amazonas, na Região Centro-Sul de BH, a enxurrada alagou um trecho da via, próximo à praça Raul Soares, e sacos de lixo eram vistos boiando no local.

No Barreiro, ruas e avenidas alagaram, entre elas a Olinto Meireles, ponto recorrente de problemas na região.

Atente-se aos sinais de deslizamento e desabamento:

- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvores;

- Muros e paredes estufados;

- Estalos.