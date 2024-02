A Secretaria de Saúde de Minas Gerais (MG) informou que o estado enfrenta uma epidemia de dengue no momento. Conforme a última atualização da pasta, nessa sexta-feira (2/2), há 101.978 casos prováveis de pessoas infectadas pela doença e outros 36.227 já confirmados. A SES-MG notifica ainda seis óbitos em decorrência da dengue e mais 56 em investigação. Entre os mortos está uma menina de 8 anos que morava em Sete Lagoas, na Região Central do estado, e faleceu em 19 de janeiro.

Os números, porém, não estão atualizados, já que as notificações de óbitos ocorrem primeiramente por meio das secretarias de saúde dos municípios. A partir daí, a SES-MG leva até 60 dias para investigar e encerrar o caso, podendo a conclusão ser alterada neste período.



Nesse sentido, uma das mortes ainda não contabilizadas pela pasta ocorreu no último domingo (28/1) em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A vítima é Beatriz Ramos da Silva, de 30 anos. Ela foi atendida em um hospital da Região Norte de Belo Horizonte. “Conseguiram uma vaga no dia 28 de manhã, mas o quadro dela piorou muito rápido. Isso foi o que mais me assustou. Em pouco tempo, infelizmente, morreu”, lamentou uma amiga ouvida pela reportagem.

Em Belo Horizonte, até a quinta-feira (1º/2), último dia que a Secretaria Municipal de Saúde publicou o boletim epidemiológico da dengue, a capital havia registrado 1.414 casos da doença. Outros 7.647 exames ainda dependiam de resultados. Ainda conforme o documento, BH tem duas mortes confirmadas que ainda não foram ratificadas pela SES-MG. Na mesma situação está Betim, na Região Metropolitana, que, na quinta-feira, teve as duas primeiras mortes por dengue em 2024 confirmadas. Barbacena também registou uma morte, divulgada nessa sexta-feira pela prefeitura.



Em relação à febre chikungunya foram registrados 12.609 casos prováveis no estado, sendo 8.623 já confirmados. Uma pessoa morreu e sete óbitos estão em investigação. Já o vírus zika tem 15 casos prováveis e dois confirmados. Não há óbitos atestados ou com investigação em curso. No sábado (29/1), Minas Gerais entrou em estado de emergência de saúde pública causada pelos aumentos de casos não só de dengue, mas chikungunya.