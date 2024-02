Diante do atual cenário epidemiológico da dengue em Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu seis postos de saúde para atendimento exclusivo de pessoas com sintomas neste sábado (3/2) e domingo (4/2). Além das unidades de saúde, a capital também conta com outros três pontos de referência para tratamento da doença: o centro de reidratação no Hospital Júlia Kubitschek, e os Centros de Atendimento às Arboviroses das regiões Centro-Sul e Venda Nova. Todas as unidades estão abertas das 7h às 19h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs) são equipamentos de porta aberta e oferecem cuidado de forma espontânea às pessoas que apresentam sintomas como febre, dores no corpo ou atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. As unidades específicas estarão abertas todos os dias da semana e o horário de funcionamento poderá ser ampliado gradativamente, podendo chegar a 24 horas por dia, dependendo da demanda assistencial.

Lucia Helena Marciano, de 67 anos, está com o filho, de 31 anos, no CAA da região Centro-sul desde a noite desta sexta-feira (2/2). Ele está com sintomas de dengue e esteve em um posto de saúde na quinta-feira onde realizou os exames de sangue, mas o resultado só sai na próxima sexta-feira (9/9). "Ele já foi atendido, só que a médica que deveria liberá-lo ainda não chegou. Não sabemos se ele ainda está com dengue, porque o resultado do posto só sai no dia 9, aqui ele fez o teste mas ainda não sabe", explica.

No Centro de Saúde Vera Cruz, na região Leste da capital, a filha de Rosângela Alves Pascini Silva, de 58 anos, está fazendo o controle de plaquetas, solicitado por médicos durante o período de incubação do vírus. Às 10h30, a unidade estava vazia, com poucos pacientes aguardando serem atendidos.

"Ontem estivemos lá na UPA Leste, que estava lotada. Eu fui na quinta-feira de noite e aí desistimos, pois ela estava passando muito mal de dor, querendo deitar, ai na sexta-feira eu voltei. Conseguiu o atendimento de manhã e lá mesmo fez o exame de sangue. O resultado saiu três horas depois, porque a demanda era muito grande na UPA com dengue. A gente até entende a demora, não é nada extrapolante", conta Rosângela.

Até a quinta-feira (1º/2), último dia que a Secretaria Municipal de Saúde publicou o boletim epidemiológico da dengue, BH havia registrado 1.414 casos da doença. Outros 7.647 exames ainda dependiam de resultados. Duas pessoas morreram em decorrência da doença. De acordo com o secretário de saúde, Danilo Borges Matias, as pacientes eram mulheres, de 71 e 26 anos. Ambas tinham comorbidades.

Dengue em Minas

A situação no restante do estado não é muito diferente da capital. Conforme dados do painel de monitoramento da dengue da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, até esta sexta-feira (2/2), seis óbitos já foram registrados, incluindo de uma criança de 8 anos, e outros 56 estavam em investigação. Além disso, 36.227 contaminações já foram confirmadas e outras 101.978 aguardam resultados de exames.

Na manhã de ontem, o chefe da saúde do estado, Fábio Baccheretti, reforçou a necessidade de todos lutarem contra os vírus transmitidos pelo mosquito Aedes Aegypti: dengue, chikungunya e zika. Ele explicou que, enquanto não há uma vacinação em massa contra a doença, é necessário que a população não afrouxe a prevenção e nos cuidados contra os focos.

Confira o endereço das unidades específicas de atendimento às arboviroses

Unidade de Reposição Volêmica (URV) do Hospital Júlia Kubitschek

Rua Doutor Cristiano Resende, 2.745, bairro Milionários (Barreiro)

Unidade de Reposição Volêmica (URV) Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia (Centro-Sul)

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia.

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173, bairro São Tomaz (Venda Nova)

Confira endereço dos centros de saúde que funcionam neste fim de semana

Barreiro: Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro.

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), Vera Cruz.

Nordeste: Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuroca, 455, São Paulo

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis

Oeste: Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678, Betânia

Venda Nova: Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco