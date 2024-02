Um garoto de apenas 12 anos foi apreendido nessa sexta-feira (2) no Bairro Turmalina, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce de Minas. Ela estava com outros três homens, de 23, 24 e 28 anos, em uma casa onde havia drogas e mais de R$ 1 mil. O trio também foi preso.

Uma denúncia anônima levou os policiais ao local. Os militares conseguiram observar pelas janelas a movimentação dentro da residência. Na hora da abordagem, o grupo estava preparando drogas para serem vendidas.

Ao perceberem a presença dos policiais, o grupo tentou fugir por uma passagem que ligava até uma casa vizinha, mas foram cercados.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram drogas, materiais para embalar os entorpecentes, celulares e mais de R$ 1 mil.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito mais velho é líder de uma gangue que comanda o tráfico de drogas na região e tem envolvimento com homicídios recentes. Ele seria o mandante de homicídios cometidos por menores no bairro.

Aos policiais, o menor disse que está envolvido na quadrilha e que uma gangue rival quer matá-lo. Ele também disse que saiu da escola e que não deseja retornar.

Todos os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia de plantão.