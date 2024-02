Quem vai curtir o carnaval antecipado em Belo Horizonte neste fim de semana pode se preparar para a chuva. De acordo com a Defesa Civil da capital, no sábado (3) e no domingo (4) serão registradas pancadas isoladas pela cidade.

Segundo a previsão do tempo, o dia de hoje será de céu parcialmente nublado, com chuvas acompanhadas de trovoadas ocasionais a partir da tarde. A temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 18ºC e a máxima estimada é de 31ºC. A umidade relativa do ar gira em torno de 40%.

No domingo as condições do clima em BH não devem mudar. A Defesa Civil mantém a possibilidade de chuvas, com temperaturas girando em torno dos 31ºC.

Cuidados