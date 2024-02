Um ônibus pegou fogo após bater em um poste na avenida Senador Levindo Coelho, no bairro Independência, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (3). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo, que faz a linha 35 (Estação Barreiro/Centro), seguia para a garagem da empresa quando um motociclista teria atravessado na frente do veículo. O motorista tentou desviar da moto, mas acabou atingindo o poste.

Com o acidente, a estrutura caiu na parte dianteira do ônibus e ficando suspensa apenas pela fiação elétrica. O transformador caiu em cima do veículo, causando o incêndio.

O coletivo estava vazio, apenas com o motorista, que conseguiu sair sem ferimentos.

Quando os militares chegaram no local, o veículo já estava totalmente incendiado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Agentes da BHTrans também estiveram no local para sinalizar o trânsito.

A Cemig informou que está trabalhando para reparar o poste danificado e normalizar o fornecimento de energia na região. Cerca de mil cliente estão sem luz nesta manhã. A previsão é de que o serviço volte a operar até o fim da tarde.



Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH) lamentou o ocorrido e está apurando o caso.