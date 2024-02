Em uma semana, os diagnósticos positivos de dengue dispararam quase 55% em Minas Gerais. É o que indica o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (5/2).

O número de doentes passou de 23.389, no último boletim divulgado pela SES-MG na semana passada, para 36.227 —alta de 54,8%. São 12,8 mil casos no intervalo de uma semana. Agora, são mais de 100 mil diagnósticos prováveis de dengue, seis mortes confirmadas e 56 em investigação em Minas Gerais. O órgão irá divulgar um novo boletim epidemiológico nesta segunda.

Desde o último sábado (27/1), Minas Gerais se encontra em estado de emergência de saúde pública causada pela escalada de casos de dengue e chikungunya registradas nas primeiras semanas de janeiro. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e é válida pelos próximos seis meses.

As mortes apontam uma letalidade de 1,23% da doença, e atingiram vítimas de diversas faixas etárias, inclusive, uma criança. Os números do Executivo estadual, no entanto, estão defasados, já que não consideram ao menos três mortes recentemente confirmadas por prefeituras, como em Belo Horizonte e Betim.

Em janeiro, BH registrou 1.414 casos de dengue, com outras 7.647 notificações ainda esperando o resultado de exames laboratoriais e avaliações epidemiológicas. Duas mortes foram confirmadas na última quinta-feira (1º/2). No mesmo dia, Betim também relatou duas mortes pela doença.