A Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou nesta segunda-feira (5/2) mais uma Unidade de Reposição Volêmica (URV). Localizado na Rua Padre Pedro Pinto, 173, em Venda Nova, o novo local funciona 24 horas e atende pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. A estrutura está no mesmo prédio que um dos Centros de Atendimento às Arboviroses (CAA).

Inicialmente, a unidade está equipada com 12 leitos. Segundo a PBH, manter as unidades URV e CAA em um mesmo espaço ‘garante assistência mais ágil aos usuários, já que as URVs recebem, exclusivamente, os pacientes encaminhados de outros locais e que precisam de hidratação venosa’.

Conforme o Painel de Monitoramento de Casos de Dengue da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em BH, de 1° de janeiro até hoje, há 10.651 casos prováveis de dengue, sendo 1.771 confirmados.

A prefeitura informa que duas pessoas já morreram com a doença: duas mulheres, uma de 71 anos, com comorbidades e moradora da Região Pampulha; e a outra, de 26 anos, com comorbidades, moradora da regional Barreiro. Além disso, o governo municipal está ampliando os locais de atendimento de acordo com a necessidade assistencial.

Outros pontos estão distribuídos pela cidade, como de referência para tratamento das arboviroses: o centro de reidratação no Hospital Júlia Kubitschek e os Centros de Atendimento às Arboviroses das regiões Centro-Sul e Venda Nova.

Pessoas com febre, dores no corpo, dor de cabeça, especialmente atrás dos olhos, e manchas vermelhas na pele devem procurar os centros de saúde ou os CAAs. Essas unidades funcionam 12 horas por dia.

Já as UPAs e os URVs funcionam 24 horas.

Veja os endereços:

Unidade de Reposição Volêmica (URV) do Hospital Júlia Kubitschek

Rua Doutor Cristiano Resende, 2.745, bairro Milionários (Barreiro)



Unidade de Reposição Volêmica (URV) Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia (Centro-Sul)



Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia.



Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173, bairro São Tomaz (Venda Nova)

Clique AQUI para ver o endereço dos 152 centros de saúde de BH.