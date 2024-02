Uma residente de Medicina sofreu assédio sexual nas dependências do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), localizado em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A idade da vítima não foi divulgada.



Segundo a apuração do jornal Estado de Minas, a vítima estava tomando banho no final da tarde da última sexta-feira (2/2) quando o assediador a teria filmado. O caso foi na unidade do HU do Bairro Santa Catarina.



UFJF confirma caso





O suspeito teria sido pego no ato. A Polícia Militar foi acionada, mas o rapaz não chegou a ser preso. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como "Registro Não Autorizado de Intimidade". Por causa disso, foi lavrado um "Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e sem condução dos envolvidos até a Delegacia", conforme relato da polícia. Segundo a PC, o caso foi encaminhado diretamente ao Judiciário.

A Universidade Federal de Juiz de Fora confirmou o caso por nota. "O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/Ebserh) está ciente da denúncia de assédio contra a residente".



De acordo com a UFJF, foi "aberto um processo administrativo disciplinar para apurar o caso e tomar as providências cabíveis. O HU-UFJF se colocou à disposição para colaborar na investigação", finaliza a nota.