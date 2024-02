O ano letivo começou nesta segunda-feira (5/2) em diversos colégios da capital mineira, incluindo as escolas da rede municipal e estadual. Com a volta às aulas, e o consequente aumento do fluxo de veículos e pedestres, o Batalhão de Trânsito (BPTran), a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, a BHTrans e o Conselho Tutelar, promovem operação para melhorar a mobilidade urbana e reforçar a segurança no trânsito. Segundo a BPTran, as ações irão ocorrer em todas as áreas da capital mineira, em escolas públicas e privadas.

A comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, tenente-coronel Cláudia Godinho, diz que a operação, que vai até esta sexta-feira (9/2), está sendo promovida com o objetivo de fiscalizar veículos de transportes escolares e garantir o cumprimento das leis de trânsito no entorno das escolas.

“Será fiscalizado a autorização para executar esse tipo de serviço, o estado de conservação, os dispositivos de segurança: as cadeirinhas e assentos elevados, o cinto de segurança.”, explica a tenente-coronel.

Práticas como estacionamento em lugar proibido e parada em fila dupla também serão fiscalizadas.

A tenente-coronel Cláudia Godinho, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, explica sobre as ações que irão acontecer por BH Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte-MG

“É muito importante, é uma segurança para os alunos, para os professores e para os avós ou pais que vêm buscá-los.”, diz Elianna Beatriz Motta, avó de Rafaella Motta, estudante no Colégio Santa Dorotéia, localizado na Região Centro-Sul de BH.

Ludmila Manso, mãe de dois estudantes do Santa Dorotéia, concorda com Eliana Motta. “Acho super importante para garantir a segurança das nossas crianças”, disse Ludmila, que leva e busca os filhos na escola todos os dias.

Cuidados

“Neste período, as ruas ficam muito cheias”, afirma Cláudia Godinho sobre as ações de fiscalização e garantia de que motoristas cumpram as sinalizações de estacionamento e parada.

"Para ver se a empresa tem a devida autorização junto à Superintendência de Mobilidade urbana, para verificar se o condutor tem a categoria devida de habilitação para exercer aquela condução, se o veículo está em boas condições para fazer esse tipo de serviço, e se possui os dispositivos de seguranças", disse a tenente-coronel.



“Para ver se a empresa tem a devida autorização junto à Superintendência de Mobilidade urbana, para verificar se o condutor tem a categoria devida de habilitação para exercer aquela condução, se o veículo está em boas condições para fazer esse tipo de serviço, e se possui os dispositivos de seguranças”, disse a tenente-coronel.

Um motorista escolar que atende a Região Oeste de BH, e preferiu não se identificar, disse que a operação é “muito importante, justamente para prevenir.”

O condutor conta que quando é procurado pelo serviço, envia para os responsáveis dos estudantes as documentações de regulamentação junto aos órgãos de trânsito por segurança e até como estratégia para captar o cliente.

Em caso de infração



A comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito explica que a punição em caso de infração depende de cada situação. “Inclusive, se o veículo oferecer risco para a via, ele pode ser removido, e serão feitas as devidas autuações de acordo com cada caso”, disse Cláudia Godinho.