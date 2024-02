Um grande esquema de trânsito será implantado na capital mineira entre os dias 10 e 14 de fevereiro para a programação dos blocos de rua neste carnaval. A BHTRANS vai delimitar áreas para os desfiles de blocos, criando uma estrutura para interdições de vias e desvios no trânsito durante todo o período de folia, na região central da cidade, no Bairro Santa Tereza, na Pampulha e na Avenida dos Andradas.

Cerca de 400 agentes da BHTRANS vão atuar durante o Carnaval nas Unidades Integradas de Trânsito (UIT) e nas ruas com os agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Somando com outras equipes (semafórica, COP-BH, reboques, entre outros) serão mais de 630 profissionais.

A iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) visa garantir desfiles seguros aos foliões e também minimizar os impactos para quem precisa se deslocar na capital.



As áreas do Hipercentro, Floresta, Avenida Brasil, Savassi e Barro Preto as vias serão interditadas a partir das 10h de sábado (10/02). No Hipercentro e na Savassi, ficarão fechadas 24h. As áreas da Floresta, Avenida Brasil e Barro Preto terão liberação às 23h. Confira os detalhes e os mapas no Portal da Prefeitura.

Veja como fica o trânsito

Região central

Hipercentro e Savassi - Vias como Avenida Brasil e ruas Cláudio Manoel, Santa Rita Durão, Alagoas, Bahia, Sergipe, Antônio de Albuquerque, Timbiras, São Paulo e Tupinambás serão fechadas a partir de 10h de sábado até as 23h de terça-feira (13/02).

Floresta - Avenida Assis Chateaubriand e rua Itambé terão interdições a partir das 10h de sábado até as 23h. No domingo (11/02), segunda-feira (12/02) e terça-feira, os fechamentos serão entre 6h e 23h.

Barro Preto - As avenidas Augusto de Lima, Amazonas e Barbacena também serão interditadas a partir de 6h de domingo até 23h. Nos dias seguintes, segunda-feira e terça-feira, os fechamentos serão de 6h às 23h.

Região hospitalar

Para garantir o acesso à área hospitalar o trajeto estará livre para o trânsito pela Avenida do Contorno, acessando a Rua Maranhão (próximo ao Hospital da Polícia Militar), as avenidas Francisco Sales, Amazonas e Augusto de Lima. Agentes da BHTRANS estarão presentes para garantir a preferência às ambulâncias e viaturas.

Santa Tereza

No Bairro Santa Tereza, as vias serão interditadas um hora antes do desfile do primeiro bloco, diariamente, entre os dias 10 e 14 de fevereiro, e serão liberadas quando o serviço de limpeza for concluído. As faixas também serão implantadas na região para orientar a respeito das proximidades das áreas reservadas para cortejo dos blocos.

As interdições se darão ao redor da Praça Duque de Caxias, em ruas como, Mármore, Ângelo Rabelo, Adamina e Estrela do Sul.

Pampulha

As avenidas Carlos Luiz, Antônio Abrahão Caram, Rei Pelé e Coronel Oscar Paschoal, no entorno do Mineirão, serão interditadas duas horas antes nos dias em que serão realizados os desfiles dos blocos e liberadas duas horas após a dispersão. Estão programados blocos entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

Avenida dos Andradas

A Avenida dos Andradas será interditada de domingo a terça-feira para os blocos de rua. A via ficará fechada 24h em ambos os sentidos da Avenida das Andradas, entre as avenidas Silviano Brandão e Alphonsus Guimarães.

Acesso local

O trânsito local dos moradores e comerciantes será possível nas áreas interditadas. De acordo com a PBH, não será permitido estacionar nas ruas interditadas para o desfile dos blocos, para evitar acidentes envolvendo os foliões e os veículos.

Além disso, serão implantadas faixas para sinalizar aos motoristas, moradores e comerciantes nas proximidades das áreas reservadas para desfile dos blocos.

Como encontrar a melhor rota

A prefeitura recomenda que os motoristas priorizem a Avenida do Contorno, que estará liberada para o trânsito e o transporte coletivo. Aplicativos de mobilidade, como o WAZE e o Google Maps, podem auxiliar o motorista a acompanhar os trechos bloqueados e reservados para desfile, sugerindo desvios no itinerário. A programação das interdições está disponível no Waze Event para todos os dias de Carnaval em BH.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice