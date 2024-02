O MC Júnior PK está repercutindo nas redes sociais nesta segunda-feira (5/2) depois de ser detido pela Polícia Militar em Itabira, na região Central do estado, no último sábado (3/2), por ter causado uma confusão em via pública. A Polícia Militar foi hostilizada assim que chegou ao local.

O influenciador digital anunciou em suas redes sociais que iria distribuir prêmios e jogar para o alto R$ 10 mil. Apenas no Instagram, ele tem pouco mais de 970 mil seguidores.

Conforme o registro da ocorrência da Polícia Militar, Júnior PK interditou sem autorização a Rua Matilde Bragança Pereira, o que ocasionou uma aglomeração com cerca de 200 pessoas.

Por meio da função Stories no Instagram, o influenciador declarou em vídeo nesta segunda-feira que não tem “nada contra a Polícia Militar e muito menos contra a Polícia Civil”, mas criticou a abordagem dos militares.



“Fui entregar presentes a meus seguidores. Chegando lá, tinha muita gente. A polícia ficou sabendo e forma lá. Eles não tentaram conversar e saíram jogando spray em todo mundo, em um lugar onde havia até crianças e idosos. A população se revoltou e partiu para cima da polícia”, declarou.

Leia também: Candidato tenta subornar examinador do Detran-MG e acaba preso



A PM diz que, chegando ao local, moradores correram em direção à viatura e lançaram pedras, latas de cerveja e garrafas. Os militares, então, reagiram com spray de pimenta. Dois policiais tiveram ferimentos leves.



O MC foi levado a uma delegacia, sendo autuado por perturbação do sossego e dano patrimonial. Depois, ele foi liberado.