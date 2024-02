Um funcionário do Cascatinha Country Club, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, procurou a Polícia Militar (PM) para denunciar que foi vítima de homofobia praticada por um dos sócios, de 57 anos. Entre os diversos xingamentos, Marlow Sobral Lima, de 29, diz ter sido chamado, entre outros termos, de “viado” – uma gíria de tom pejorativo comumente utilizada para se referir à sexualidade de alguém. O departamento jurídico do clube afastou o sócio temporariamente e instaurou procedimento administrativo.



As agressões verbais, conforme registro da ocorrência, foram confirmadas por um garçom e uma auxiliar de cozinha. O gerente do espaço precisou intervir para cessar a investida do sócio contra o atendente. O caso aconteceu no domingo (28/1). No mesmo dia, Marlow, depois de acionar a PM, relatou aos militares que o sócio foi ao balcão e entregou três fichas de cerveja. Ao entregar as bebidas, o homem passou a questionar se não seriam quatro. A partir daí, o cliente, afirmando que o correto seria receber uma bebida a mais, começou a ficar irritado por não ter seus argumentos acolhidos.

“Ele foi até o caixa, quando a funcionária fez um sinal para mim e disse ter vendido quatro fichas. Aí, respondi que ele só me entregou três, e ela rebateu dizendo não saber o que o sócio fez com a quarta ficha. A partir daí, ele voltou ao balcão e começou a se exaltar, insistindo que faltava entregar mais uma bebida. Pra resolver, peguei mais uma cerveja e coloquei no balde de gelo, mas precisei fazer força para a garrafa entrar. Com isso, parte do gelo derramou no balcão, ele começou a perguntar se eu estava ‘putinho’”, conta Marlow em entrevista ao Estado de Minas.

Conforme o atendente, a tentativa de pôr fim à insatisfação do cliente ao ceder mais uma cerveja não deu certo. Ao contrário: o sócio ficou ainda mais irritado. “Ele começou a imitar o jeito que eu estava tentando arrumar as bebidas e acabou quebrando a garrafa ao batê-la no balde. Reclamei na hora. Disse que não tinha necessidade disso. Daí, ele foi à loucura e começou a me xingar de tudo quanto é nome. Começou a me atacar por conta da minha sexualidade, dizendo que não sou homem de verdade, além de me chamar de ‘viadinho de merda’, ‘viado de bosta’ e ‘viado filha da puta’”, afirma.



Gerente interrompe agressões



Marlow conta ainda que o sócio tentou pular o balcão, mas foi impedido pelo gerente do espaço. Nesse momento, todo mundo veio me acalmar, falando para eu ficar tranquilo. A todo momento, os amigos deles tentaram me intimidar”, lembra.



No boletim de ocorrência, a PM diz que o suspeito negou ter proferido as ofensas ao atendente, mas confirmou que quebrou a garrafa por ter se irritado com a “má prestação” do serviço.

O homem deu entrada no Presídio de Matias Barbosa na manhã de 30 de janeiro, mas, no mesmo dia, ganhou a liberdade por meio de alvará de soltura expedido pela Justiça, confirmou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).