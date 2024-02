Avenidas sonorizadas, Amazonas e Andradas já têm programação de blocos para o carnaval deste ano. A sonorização foi testada e aprovada por cerca de 200 mil foliões, nos dias 13 e 14 de janeiro, durante o Ensaio Geral, e será utilizada no desfile de 15 blocos.

Além do sistema de som, o projeto conta com um trem elétrico para atender às necessidades dos grupos carnavalescos. Construídos para permitir maior contato entre os músicos, regente, banda e bateria, a estrutura vai atender a todos os blocos do trajeto, o que diminui os impactos de deslocamento e as possibilidades de atraso.

Serão 15 blocos se apresentando nos quatro dias de carnaval. Nesta lista, seis deles não participaram do Ensaio Geral para testar o novo sistema de som. São eles: Alcova Libertina, Pisa na Fulô, Ziguiriguidum, Funk You, Abalô Caxi e Baianeiros.

Karina Vianello, da produção do Baianeiros, conta que, apesar de não ter passado pelos testes, o bloco organizou várias reuniões sobre o assunto e vem se preparando para entregar um desfile completo, que será transmitido ao vivo por meio do canal do YouTube do grupo.

Outro bloco que compartilha a expectativa é o Abalô Caxi. Cadu Passos, da produção do bloco, relembra que, durante toda a existência, o coletivo foi responsável pela contratação do trio. “Em alguns momentos, nós e outros blocos, tivemos problemas técnicos com fornecedores que prejudicaram nossos cortejos em vários anos. A via sonorizada é uma aposta na resolução dessa questão e, como toda novidade, é um desafio, mas estamos otimistas”, afirma.

Veja a programação completa das avenidas sonorizadas para o Carnaval 2024

AV. DOS ANDRADAS, 4000

10/2 – Sábado

Tchanzinho Zona Norte

8h às 9h – concentração

9h às 13h – desfile

Volta Belchior

14h às 15h – concentração

15h às 19h – desfile

11/2 - Domingo

Bloco da Esquina

8h às 9h – concentração

9h às 12h – desfile

Alcova Libertina

14h às 15h – concentração

15h às 19h – desfile

12/2 – Segunda-feira

Havayanas Usadas

9h às 10h – concentração

10h às 14h – desfile

É o Amô

15h às 16h – concentração

16h às 19h45 – desfile

13/2 – Terça-feira

Juventude Bronzeada

8h às 9h – concentração

9h às 13h – desfile

Pisa na Fulô

14h às 15h – concentração

15h às 19h – desfile

AV. AMAZONAS (esquina com Rua São Paulo)

11/2 - Domingo

Abalô Caxi

7h às 8h – concentração

8h às 12h – desfile

Angola Janga

14h às 15h – concentração

15h às 19h – desfile

12/2 – Segunda-feira

Baianas Ozadas

8h às 9h – concentração

9h às 13h – desfile



Ziguiriguidum

14h às 15h – concentração

15h às 19h – desfile

13/2 – Terça-feira

Funk You - 10h às 15h

10h às 11h – concentração

11h às 14h – desfile

Baianeiros - 14h às 20h

14h às 15h – concentração

15h às 19h – desfile



