Um jovem teve a cabeça arrancada em um acidente por volta de 23h30 do último domingo (4/2), na rua 128, bairro Santa Maria, em Timóteo, no Vale do Rio Doce.

Rennykliss Aguirre Fidelis Santos, de apenas 18 anos, foi encontrado morto no asfalto ao lado de sua motocicleta, uma Honda CG 150 ano 2006. A cabeça estava há alguns metros do corpo. Ele não tinha carteira de habilitação. Também havia estilhaços de vidro e uma haste de metal do segundo veículo envolvido no acidente, que não se encontrava no local.



Porém, durante os trabalhos da Polícia Militar, o condutor do segundo veículo, de 43 anos, se apresentou como envolvido no acidente. Ele conduzia uma caminhonete Ford F 350 de cor de prata, com placa de Coronel Fabriciano, e apresentava fortes sinais de embriaguez: hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro.



Amigos e familiares da vítima foram até o local e ficaram revoltados. Eles questionaram se o motorista da caminhonete não teria invadido a contramão e causado o acidente. O condutor da F 350 negou o tempo todo a hipótese e disse que a colisão havia ocorrido na mesma faixa de direção. A polícia precisou retirar o homem para evitar alguma agressão física.



A versão do motorista será comparada com as imagens gravadas por uma das câmeras de segurança da Polícia Militar, fixada próxima ao local do acidente.



A perícia da Polícia Civil esteve no local e colheu os dados do acidente. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).



O condutor da caminhonete foi preso e encaminhado para o plantão da Polícia Civil de Ipatinga, mas o caso segue em investigação.