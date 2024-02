Foi divulgada nessa segunda-feira (5) a programação oficial dos blocos infantis para Carnaval de Belo Horizonte. A criançada vai dançar ao som de samba e marchinhas, conhecer mais sobre a sustentabilidade e brincar o carnaval ao lado dos super-heróis dos filmes e desenhos animados.

Voltado para o tema ambiental e o público infantil, o Buritis de Guimarães Rosa nasceu do projeto ambiental Cercadinho e Ponte Queimada Córregos Vivos, que defende as nascentes, córregos e matas. O bloco homenageia o escritor Guimarães Rosa e o Cerrado. No seu repertório, estão marchinhas e músicas instrumentais. O bloco desfila no sábado (10), com concentração a partir das 14h, na rua Henrique Badaró Portugal, 409, Belvedere.

Também conhecido como bloco nerd, o Unidos da Estrela da Morte desfila desde 2015 e é formado por fãs mineiros do filme Star Wars e geeks em geral. É comum encontrar durante o cortejo pessoas fantasiadas de personagens de jogos, desenhos e do cinema. Seu repertório abrange a orquestra de John Williams, trilhas sonoras de filmes clássicos, seriados, desenhos animados, videogame, marchinhas próprias, paródias em ritmos de carnaval, pop rock e samba reggae. O desfile do Unidos da Estrela da Morte está agendado para o sábado, no bairro Floresta. A concentração será na rua Marechal Deodoro, 167, a partir das 13h.

A inclusão também dá o tom da festa com o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo. No domingo (11), o cortejo acontece pelas ruas do bairro Santa Efigênia com a proposta criar um espaço seguro e de liberdade para todos, contando, inclusive, com a colaboração de muitas pessoas com deficiência. Os integrantes se reúnem às 10h30, na rua Piauí, 596.

Também no domingo, o Bloquim duBem, maior bloco infantil do Carnaval de Belo Horizonte, fará o cortejo nos bairros Cidade Nova e União, com uma folia de muitas árvores, sombra, circo, contação de história, bailinho de carnaval, samba, cortejo de tambores afro e muito mais. A concentração, marcada para as 12h, acontece na rua Professor Costa Chiabi, 211, Cidade Nova.

Na terça-feira (13), ainda há carnaval para os pequenos. O Bloco do Jiló desfila no bairro Boa Vista, tocando músicas no ritmo de axé, marchinhas, pagode e samba. A concentração será às 14h, na rua Contagem, 762.

Cuidado com a criança e o adolescente

A Diretoria de Prevenção à Criminalidade, ao longo do período do Carnaval de Belo Horizonte, dará suporte no combate ao trabalho e exploração sexual infantil e ao consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes.

A Belotur também orientou os ambulantes, durante o período de credenciamento, que é terminantemente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores, assim como o trabalho infantil. Os vendedores flagrados cometendo tais irregularidades perderão as credenciais, terão suas mercadorias apreendidas e responderão judicialmente. Confira a lista completa no Portal Belo Horizonte.

Carnaval de Belo Horizonte 2024

O Carnaval de Belo Horizonte 2024 tem o patrocínio master do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Codemge; apoio do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais e colaboração da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e da rede de supermercados Mart Minas.

A edição de 2024 do Carnaval de Belo Horizonte acontece entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro. O evento momesco é um dos principais produtos turísticos da cidade e do estado. Para além da importância cultural e de entretenimento, a festa gera emprego e renda para vários setores da sociedade. A folia na cidade é organizada de maneira espontânea e um dos principais atrativos é a essência democrática e plural.

Na última edição, realizada em 2023, a festa teve 5,25 milhões de foliões circulando na cidade. A expectativa para esta edição é que 5,5 milhões de foliões encham as ruas da capital mineira de cores, diversidade e alegria.

Blocos infantis

Sábado (10)

Unidos da Estrela da Morte

Horário: 13h

Concentração: rua Marechal Deodoro, 167, Floresta

Bloco Buritis de Guimarães Rosa

Horário: 14h

Concentração: rua Henrique Badaró Portugal, 157, Buritis

Domingo (11)

Todo Mundo Cabe no Mundo

Horário: 10h30

Concentração: rua Piauí, 596, Santa Efigênia

Bloquim duBem

Horário: 12h

Concentração: rua Professor Costa Chiabi, 211, Cidade Nova

Terça-feira (13)

Bloco do Jiló

Horário: 14h

Concentração: rua Contagem, 762, Boa Vista

Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.