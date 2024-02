Crime ocorreu na cidade de Alterosa, no Sul de Minas Gerais

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar uma adolescente, que não teve a idade revelada, em Alterosa, no Sul de Minas.



A prisão do rapaz ocorreu nessa segunda-feira (5/2) depois que a Polícia Civil começou a investigar a violência sexual que ele teria cometido contra a vítima, que é sobrinha da ex-companheira do homem preso.

Segundo a investigação, após ser sido estuprada, a vítima tentou tirar a própria vida. A família conseguiu impedir o ato e a vítima conseguiu se abrir e falar sobre o que ocorreu.Através do relato da vítima, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados e a investigação foi iniciada pelos órgãos.O homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil. As investigações prosseguem. O órgão informou que não passará mais informações para preservar as investigações.