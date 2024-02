O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, reduziu pela metade os exames de endoscopia e suspendeu colonoscopias que realizava em convênio com o município. O motivo seria falta de insumos. A prefeitura informou que vai notificar a unidade hospitalar.



De acordo com informe feito pelo hospital-escola, “a decisão de suspender a realização de exames ambulatoriais foi uma medida para garantir o apoio terapêutico para os pacientes já internados na unidade e para os que são atendidos no Pronto-Socorro (urgência e emergência)”.

Não foi informada uma data para resolução do problema, apenas que “tão logo os equipamentos estejam em funcionamento os serviços serão normalizados”.A prefeitura, como gestora da rede, apontou que, “apesar dos repasses regulares pelo município, ainda não foi informado o motivo do HC-UFU não conseguir materiais e equipamentos para a realização dos exames contratados”.O impacto das suspensões não é suprido com parcerias com clínicas, segundo a Secretaria de Saúde de Uberlândia. Isso já vem gerando atrasos nos procedimentos.A Prefeitura de Uberlândia reforçou que segue em diálogo com o Hospital de Clínicas e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para regularizar a situação, mas notificará a unidade “diante do descumprimento do Convênio nº 001138/2022 – assinado entre as partes no fim do ano passado”.O Setor de Contratualização e Regulação do HC-UFU/Ebserh destacou que de janeiro a novembro de 2023 foram realizados 3.200 exames. Deste total, 987 foram colonoscopias e 2.213 endoscopias, segundo Datasus.