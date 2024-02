Os motoristas no local receberam materiais educativos com dicas de segurança, ressaltando a importância de respeitar as leis de trânsito.

Para minimizar acidentes de trânsito durante o carnaval, ações educativas estão sendo realizadas na Grande BH pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e órgãos parceiros. A primeira ocorreu na manhã desta terça-feira (6/2).

As ações consistem em blitz educativas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com o objetivo de reforçar cuidados que podem salvar vidas para quem vai pegar estrada no feriado.

A primeira foi feita nesta manhã no km 7 da BR-356, perto do BH Shopping, na Região Centro-Sul da capital, ao som de marchinhas lideradas pela Corte Momesca de Belo Horizonte.

Os motoristas no local receberam materiais educativos com dicas de segurança, ressaltando a importância de respeitar as leis de trânsito. Foram ressaltados, principalmente, os riscos de dirigir após consumir álcool.

“As estatísticas mostram que muitos acidentes podem ser evitados com mudanças simples de comportamento, como o uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade e a atenção redobrada nas vias”, diz Rosely Fantoni, gerente de Educação para o Trânsito do DER-MG.

Na quinta-feira (8/2), serão distribuídos panfletos para viajantes no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Os alertas são para ações como usar cinto de segurança e evitar transporte clandestino.

Durante o feriado, o DER-MG irá restringir, em todo o estado, o tráfego para veículos de carga de grande porte nas rodovias estaduais de pista simples. Também serão realizadas outras 124 ações de fiscalização, em rodovias com maior fluxo de automóveis.

A fiscalização será feita por 52 equipes das unidades regionais do DER-MG, que irão monitorar as condições de tráfego e trânsito, o transporte de pessoas e de cargas e a ocupação de faixa de domínio.