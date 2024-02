Dogão, dog alemão abandonado, foi resgatado do Parque da Serra do Rola-Moça

O dog alemão que vivia há dois anos no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, conhecido carinhosamente pelos frequentadores do local por Dogão, foi resgatado no sábado por um projeto batizado de “Adote Pitbull, com o apoio do Instituto Estadual das Florestas (IEF), responsável pela gestão da unidade de conservação.

Ele foi levado para um centro de treinamento em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde vai passar por uma reabilitação, realizada pelo adestrador e especialista em comportamento animal, Rafael Rocha, antes de ser colocado para adoção.

De acordo com Luís Felipe Garcia, de 40 anos, do projeto Adote Pitbull, que resgata cães agressivos e vítimas de maus tratos, o processo de reabilitação de Dogão deve durar de três a seis meses. Há uma vaquinha para arcar com os custos do treinamento do dog alemão, que precisará fazer exames, ser castrado, adestrado, além de ser reeducado na questão alimentar. As doações podem ser feitas via pix pela chave: pix@adotepitbull.



"A captura dele só foi possível graças a ajuda do Marcão, que conquistou sua confiança - o que permitiu que a gente se aproximasse dele. É impressionante o carinho do Marcão com ele”, conta Luís, referindo-se a Marcos Lafetá, que conquistou a confiança do animal cuidando dele.



Segundo ele, que participou da captura e trabalha de maneira voluntária no resgate -- principalmente de pitbulls, uma das raças mais abandonadas ultimamente --, Dogão terá que reaprender a conviver com pessoas, a andar de guia, a comer nos horários, para posteriormente ser entregue à adoção. Todo esse treinamento ficará a cargo de Rafael, parceiro do projeto e que mantém um centro de treinamento e adestramento. De maneira voluntária, ele vai cuidar do animal. Luís destaca que o abandono e maus-tratos a animais são crimes e, caso alguém for pego, pode ser punido com multa ou até com pena de detenção.



Sedação

Dogão foi abandonado em fevereiro de 2022 e alvo de diversas tentativas sem sucesso de captura por funcionários do parque e voluntários.



Para ser resgatado, ele precisou ser sedado, já que a tentativa de capturá-lo usando uma guia não deu resultado, conta o gerente do parque, Henri Collet. “Ele foi sedado ‘dentro dos conformes’, sem nenhum sofrimento”, afirma. Dogão está bem de saúde, pesando cerca de 70 quilos e testou negativo para leishmaniose.





Terceira maior unidade de preservação ambiental em área urbana do Brasil, com 3,9 mil hectares, localizada nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho, o parque enfrenta um problema grave que ameaça a fauna silvestre: a presença de animais domésticos. Para sobreviver em ambiente inóspito, os animais se juntam a outros cachorros e formam matilhas para caçar e matar a fome, colocando em risco a fauna silvestre e causando desequilíbrio ambiental. Além disso, o ambiente do parque não é adequado aos animais domésticos, que também são vítimas frequentes da fauna silvestre, composta por onça, lobo-guará e ouriço, entre outros.



A Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais (Ceda) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) já convocou todas as prefeituras e órgãos responsáveis pela unidade de conservação para tentar solucionar o problema e aguarda uma proposta a ser apresentada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semad) e pelos órgãos municipais.



De acordo com Collet, um relatório está sendo produzido pelo parque para ser enviado ao MPMG com todas as medidas que a unidade adota para tentar resolver esse problema que, segundo ele, é de responsabilidade do setor de zoonose das prefeituras onde o parque está localizado. Segundo ele, o local é sempre monitorado por seguranças e câmeras para evitar os abandonos, mas nem sempre é possível impedir esse tipo de crime. “O parque tem trabalhado com afinco e seriedade para tentar uma solução para a questão da presença do animal doméstico, que é de difícil tratativa”, afirma.



Lei Sansão

Aprovada em 2020, a Lei Sansão (14.064/2020) inclui um capítulo para cães e gatos na já existente Lei de Crimes Ambientais, para aumentar a pena e condenar a prisão quem comete maus-tratos contra animais, incluindo abandono. O crime, hoje, é punido com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda do animal.



O nome da lei é uma homenagem a história de um cão da raça pitbull chamado Sansão, que comoveu o Brasil. Ele teve teve as duas pernas traseiras decepadas por uma foice por um morador de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.