Parque Estadual da Serra do Rola-Moça Jair Amaral/EM/D.A Press

O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), é uma das mais importantes áreas verdes de Minas Gerais, com uma riqueza natural exuberante distribuída em cerca de 4 mil hectares, abrangendo os municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Ibirité. Não faltam belezas e surpresas no parque, onde até a entrada pode ser uma descoberta para o visitante.

Criado em setembro de 1994, com a missão de preservar e conservar fontes de água e vegetação da região, que abriga espécimes dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, o parque chega a receber mais de 1 mil pessoas em alguns finais de semana.



Quem passeia pelo parque pode apreciar paisagens de beleza singular e uma rica biodiversidade da fauna e flora, que conta com a presença de lobo-guará, onça-parda, cachorro-do-mato, veado-campeiro, orquídeas, bromélias e cactáceas. Além disso, os visitantes podem realizar turismo fotográfico, com fotos do pôr do sol, além de trilhas, praticar ciclismo ou conhecer as seis nascentes do parque, que são responsáveis pelo abastecimento de água da RMBH.

Muitas dessas atrações a população já deve conhecer, mas o que poucos sabem é que há uma entrada do Parque no Barreiro, e não apenas a mais conhecida, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Ela fica situada na Via Geraldo Dias, nº 1, no alto do Bairro Solar, Região do Barreiro, em BH. Ao entrar por lá, o visitante fica mais perto dos mirantes Três Irmãos e das Violetas, além da Cachoeira das Duas Quedas.

O gerente do Parque do Rola-Moça, Henri Dubois Collet, explica o motivo do desconhecimento. “Um grande número de pessoas conhece a entrada de Nova Lima porque é uma estrada que interliga Casa Branca, Brumadinho, Inhotim. Temos 4 mil carros passando nessa via por dia, nos dois sentidos. Isso dá 120 mil pessoas por mês, considerando que só tenha uma pessoa por carro”.

A visitação no Parque do Rola-Moça pode ser feita diariamente, das 8h às 17h, e a entrada é gratuita. Todas as atividades e eventos realizados no parque abertos ao público são divulgados previamente nas redes sociais. Entre eles, estão palestras temáticas com saída a campo, oficinas, visitas aos atrativos do parque com acompanhamento, ações no entorno, Astronomia na Serra do Rola-Moça, atendimentos escolares e de grupos organizados e aulas de campo.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Rachel Botelho