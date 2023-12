As personalidades negras Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus, ambas mineiras, serão homenageadas com estátuas em Belo Horizonte. O projeto foi anunciado nas redes sociais da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) e da presidenta do partido em BH, Jozeli Rosa.

Os detalhes da iniciativa e inauguração da homenagem ainda não foram divulgados. O projeto é idealizado em parceria com a jornalista Etiene Martins, colunista do Estado de Minas.

“Uma cidade repleta de estátuas que têm em comum serem todas de pessoas brancas, a sua maioria absoluta de homens brancos. [...] Belo Horizonte também é preta e nossa negritude pode e deve fazer parte desse enredo”, escreveu Etiene em uma publicação no Instagram.

A localização das obras em homenagem às autoras ainda não está definida. A reportagem procurou as idealizadoras do projeto e aguarda retorno.

Autora de obras como 'Quarto do despejo: diário de uma favelada', Carolina Maria de Jesus é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Mineira, natural de Sacramento, Região do Alto Paranaíba, ela compartilhou a dura realidade de ser uma mulher negra, pobre e periférica. Sua primeira obra vendeu cerca de 3 milhões de livros, em 16 idiomas.

Considerada a primeira mulher negra a se dedicar aos estudos de raça e gênero no Brasil, a antropóloga belo-horizontina Lélia Gonzalez colocou sua intelectualidade a serviço da luta das mulheres no Brasil e revolucionou o movimento negro.