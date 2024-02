A cidade de Conceição das Alagoas tem aproximadamente 25 mil habitantes e está localizada na Região Sul do Triângulo Mineiro

Um bebê recém-nascido, do sexo masculino, foi encontrado abandonado em uma calçada do município de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (5/2).

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) depois que visualizou o bebê embrulhado por alguns panos coloridos no calçamento da Rua Antônio Prata, no Bairro Olavo da Silva Oliveira Junior.

Ela contou aos militares que, inicialmente, achou que poderia ser uma boneca deixada no local pelas netas. Mas, ao se aproximar, a mulher constatou que era um recém-nascido.

A criança foi encaminhada por uma ambulância municipal ao Pronto Socorro do Hospital Municipal João Henrique, onde ficou sob cuidados de uma pediatra.

O bebê possuía alguns hematomas e cauterização do cordão umbilical.