A campanha de auxílio aos afetados pelas fortes chuvas em Minas Gerais busca arrecadar doações via Pix e coletar itens essenciais como alimentos não perecíveis, água, colchões e produtos de higiene pessoal e limpeza. Em Belo Horizonte, três shoppings localizados na Região Centro-Sul compõem os endereços de recebimento das arrecadações. O DiamondMall, no Bairro Santo Agostinho, é ponto de coleta desde 29 de janeiro; o BH Shopping, no Belvedere, que se juntou à campanha nessa segunda-feira (5/2); e o Pátio Savassi, no São Pedro, que receberá doações físicas a partir desta sexta-feira (9/2).

O horário de funcionamento dos pontos de arrecadação será de 10h às 22h, de segunda a sábado, e domingos, de 12h às 20h. No Pátio Savassi, a coleta será em frente ao Verdemar, no piso L1; no BH Shopping será em frente ao Carrefour - Portaria B, no Piso Belo Horizonte; e no DiamondMall, no piso L1, em frente à Drogaria Araújo.

“A mobilização coletiva nessa época, quando, infelizmente, centenas de mineiros perdem tudo por causa das chuvas, é crucial para proporcionar dignidade e assistência significativa”, afirma a superintendente do DiamondMall, Jucilene Oliveira.

Chuvas em Minas

Durante o período chuvoso no estado, de outubro a março, o alerta da Defesa Civil para a possibilidade de tempestades é frequente, assim como a ocorrência de residências e comércios atingidos. Enchentes, deslizamentos de terras e queda de árvores consequentes de uma forte chuva são exemplos de desastres que podem levar pessoas a perderem familiares, automóveis, insumos e objetos essenciais para a sobrevivência. O Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi uma das regiões do estado que sofreu com as tempestades.

Diante dessa situação, o Serviço Social Autônomo (Servas) juntamente com a Cruz Vermelha Brasileira em Minas Gerais, a Defesa Civil Estadual e com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), coordenam a campanha ‘SOS Chuvas’.

Outras formas de doar

Doações em dinheiro para a iniciativa que busca prestar auxílio às pessoas atingidas podem ser feitas via pix (chave: soschuvas@cvbmg.org.br), valor que será convertido créditos para o cartão humanitário.

No caso de itens físicos, além dos três shoppings, a sede do SSA-Servas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, também é ponto de coleta.



Serviço

SSA-Servas

Avenida Cristóvão Colombo, 683, Bairro Funcionários

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice