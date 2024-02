Em Belo Horizonte, o tempo deverá ficar parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas

O trânsito na Avenida Cristiano Machado, próximo a estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, está fechado em decorrência das fortes chuvas que atingem a cidade na tarde desta terça-feira (6/2). A previsão é de pancadas de até 30 mm, com raios e rajadas de vento, que podem atingir cerca de 50 km/h, até a manhã desta quarta-feira (7/2).

A medida preventiva se deve ao alto risco de transbordamento do Ribeirão do Onça. Até o momento não há previsão de liberação da via.

No Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um motociclista que ficou ilhado na Avenida Sebastião de Brito.

De acordo com a Defesa Civil de BH, até as 15h45 chovia extremamente forte na Região Oeste e forte nas demais regionais. Durante a madrugada, também choveu forte em algumas regionais da capital mineira, sendo a Noroeste, o Barreiro, a Nordeste e a Leste as mais atingidas. Na Região Centro-Sul, a chuva foi extremamente forte, registrando um volume de 31,9 mm.