O "SOS Chuvas" tem como objetivo prestar auxílio ao maior número de pessoas afetadas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A campanha busca arrecadar doações via Pix, que serão convertidas em créditos para o cartão humanitário, e pela coleta de itens essenciais como alimentos não perecíveis, água, colchões e produtos de higiene pessoal e limpeza. Durante o período chuvoso no estado, de outubro a março, o alerta da Defesa Civil para a possibilidade de tempestades é frequente, assim como a ocorrência de residências e comércios atingidos.

Para a distribuição do cartão humanitário e doações físicas, serão considerados critérios da rede de assistência social, levando em conta o índice de pobreza, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município e registro no CadÚnico. Além disso, com auxílio da Defesa Civil Estadual, será analisado o impacto das chuvas na população de cada município. Para doações monetárias a chave do Pix é: soschuvas@cvbmg.org.br, itens físicos deverão ser entregues na sede do SSA-Servas de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

O crédito do cartão humanitário garante às famílias atingidas maior autonomia na aquisição dos itens de que realmente necessitam, além de fomentar a economia local.

Enchentes, deslizamentos de terras e queda de árvores consequentes de uma forte chuva são exemplos de desastres que podem levar famílias a perderem automóveis, insumos e objetos essenciais para a sobrevivência e entre outras coisas. É o caso de Júnior Souza, morador da Grande BH que teve sua casa inundada e perdeu móveis e eletrodomésticos essenciais para exercer seu ofício como produtor de salgados, fonte da renda principal de sua casa, habitada pela esposa e duas filhas.

A SOS Chuvas 2023/2024 é uma campanha coordenada pelo Serviço Social Autônomo (Servas) juntamente com a Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais, a Defesa Civil Estadual, e com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Serviço: endereço da sede do SSA-Servas: Avenida Cristóvão Colombo, número 683, Bairro Funcionários, Belo Horizonte