O grande volume de chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (6/2) deixou ruas e avenidas cheias de água. No Barreiro, vídeos divulgados nas redes sociais mostram que os bueiros não deram conta da precipitação e transbordaram. A água também invadiu estabelecimentos. Apesar do susto, até o momento não há registro de feridos e danos materiais.

De acordo com a Defesa Civil, até as 15h30 apenas a Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Noroeste da capital, foi fechada. O órgão afirmou que a medida foi tomada de forma preventiva devido ao alto risco de transbordamento do Ribeirão do Onça.

Já na Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, um motociclista ficou ilhado e acionou o Corpo de Bombeiros. Imagens mostram que a enxurrada era forte e já ultrapassava a metade da roda dos veículos.



Recomendações durante a chuva

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;



Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;



Procure estacionar em um local seguro e coberto;



Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.