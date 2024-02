O local terá bloquinhos infantis, oficinas e playground com monitores, aos pés da Serra do Curral

Para quem quer curtir o carnaval com a família, o Parque do Palácio, no Palácio das Mangabeiras, região Centro-Sul de Belo Horizonte, terá uma programação infantil durante o feriado prolongado. Entre os dias 10 e 13 haverá apresentações de bloquinhos infantis, concurso de fantasias e oficinas. Também há um playground e espaço baby com monitores.

No parque está localizado o Café Magrí, que serve brunchs. A Pizza Nômade também está confirmada e o Festival Tim Tim faz sua estreia no local. O evento tem o objetivo de ser um ponto de encontro dos foliões que querem se divertir com maior conforto e integração à natureza.

Estarão disponíveis sanduíches, carnes na parrilla e opções vegetarianas, além de drinks e coquetéis sem álcool para crianças. O festival terá os DJs Humberto Bonaldi e Carol Thata. A estrutura é parcialmente coberta e à prova de chuva.

Durante o carnaval, a entrada do parque segue custando R$ 10. Crianças até 5 anos não pagam e as atrações têm custos à parte. Os ingressos devem ser retirados pelo Sympla.

O Parque do Palácio estará fechado na quarta-feira (14/02). Confira a programação detalhada a seguir:

Sábado (10/2)

Café Magri das 9h às 18h, com oficina gratuita de confecção de máscaras às 15h (vagas limitadas), seguida de bailinho;

Palácio, das 9h às 18h, com ocupação do Mundo Mobri apresentando grandes brinquedos feitos em papelão;

Tim Tim Festival, das 10h às 19h, com drinks do Jângalito e gastronomia assinada pelo chef parrileiro Siman;

Bloco da Família do Tim Tim Festival, às 10h, no campo de futebol;

Pizza Nômade, das 10h às 17h30;

Mundo Mobri, das 9h às 18h, loja de brinquedos em papelão com adereços especiais de carnaval para customizar e aluguel de brinquedos;

Mundo Mobri, das 9h às 18h, loja de brinquedos em papelão com adereços especiais de carnaval para customizar e aluguel de brinquedos;

Movido a Fantasia, das 9h às 13h30, com maquiagens, penteados, pintura artística e atividades de colorir (atendimento e pagamento na hora da atividade);

Espaço kids, das 10h às 17h, com infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e atividades para colorir.

Espaço kids, das 10h às 17h, com infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e atividades para colorir.



Domingo (11/2)

Café Magri das 9h às 18h, com concurso de fantasias no perfil @cafemagri durante todo o dia;

Oficina de Bolhas de Sabão, às 9h;

Circo do Sufoco, às 10h, com um espetáculo de mágica e malabarismo;

Palácio, das 9h às 18h, com ocupação do Mundo Mobri apresentando brinquedos grandes feitos em papelão;

Tim Tim Festival, das 10h às 19h, com drinks do Jângalito e gastronomia assinada pelo chef Parrileiro Siman;

Pizza Nômade, das 10h às 17h30;

Mundo Mobri, das 9h às 18h, loja de brinquedos em papelão com adereços especiais de carnaval para customizar e aluguel de brinquedos;

Movido a Fantasia, das 9h às 13h30, com maquiagens, penteados pintura artística e atividades de colorir (atendimento e pagamento na hora da atividade);

Espaço kids, das 10h às 17h, com infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e atividades para colorir.



Segunda-feira (12/2)

Café Magri das 9h às 14h;

Palácio, das 9h às 18h, com ocupação do Mundo Mobri apresentando brinquedos grandes feitos em papelão;

Tim Tim Festival, das 10h às 19h, com drinks do Jângalito e gastronomia assinada pelo chef Parrileiro Siman;

Bloco Puro Prazer Kids do Tim Tim Festival, às 10h, no campo de futebol;

Mundo Mobri, das 9h às 18h, loja de brinquedos em papelão com adereços especiais de carnaval para customizar e aluguel de brinquedos;

Movido a Fantasia, das 9h às 13h30, com maquiagens, penteados pintura artística e atividades de colorir (atendimento e pagamento na hora da atividade);

Espaço kids, das 10h às 17h, com infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e atividades para colorir.



Terça-feira (13/2)

Café Magri das 9h às 14h;

Palácio, das 9h às 18h, com ocupação do Mundo Mobri apresentando brinquedos grandes feitos em papelão;

Tim Tim Festival, das 10h às 19h, com drinks do Jângalito e gastronomia assinada pelo chef Parrileiro Siman;

Bloco da Família do Tim Tim Festival, às 10h, no campo de futebol;

Mundo Mobri, das 9h às 18h, loja de brinquedos em papelão com adereços especiais de carnaval para customizar e aluguel de brinquedos;

Movido a Fantasia, das 9h às 13h30, com maquiagens, penteados pintura artística e atividades de colorir (atendimento e pagamento na hora da atividade);

Espaço kids, das 10h às 17h, com infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e atividades para colorir.

