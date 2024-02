O feirante Jurandir Rosa, de 66 anos, foi morto, vítima de uma bala perdida enquanto se preparava para trabalhar na feira da Avenida Brasil, a mais popular de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



Por volta das 4h30 da manhã deste domingo (4/2) Jurandir estava descarregando os produtos que colocaria na barraca em que trabalha quando foi atingido por um tiro.

Segundo o boletim de ocorrência, no qual o jornalteve acesso, antes de ser baleado, algumas pessoas em motos passaram atirando. A suspeita é que os motociclistas estavam atirando entre si.No entanto, dois tiros atingiram o feirante. Ele foi baleado no peito e no braço direito. Ele foi atendido pelo Samu, mas não resistiu após uma parada cardiorrespiratória.De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que os autores do crime estavam em uma boate, que fica próxima à Feira, e que lá houve uma confusão. Ao deixarem o estabelecimento, começou o tiroteio.No entanto, os suspeitos não foram encontrados pela Polícia Militar. A Feira da Avenida Brasil ocorreu normalmente. A Prefeitura de Juiz de Fora ainda não se posicionou sobre esse caso.